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21:47 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Свердловские следователи раскрыли убийство 15-летней давности

Дело направлено в суд.

Следователи Сысерти раскрыли преступление, совершенное в 2002 году. По нему двое молодых людей обвиняются в убийстве. Тогда тело потерпевшего было обнаружено в строящемся здании по улице Орджоникидзе. При совершении убийства злоумышленники использовали кирпичи и нож. Дело было передано в суд, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Стоит отметить, расследование преступлений, относящихся к так называемой категории прошлых лет, ведется следователями постоянно. Так, в первом полугодии 2017 году раскрыто 95 подобных преступлений. Среди них 12 убийств, 8 случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, 3 изнасилования и 72 иных преступления.

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