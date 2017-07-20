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18:14 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Очевидцы: в Воронежской области грузовой поезд сбил пенсионерку

Женщина попала под состав, когда обходила электричку.

Источник: РИА "Воронеж"

Грузовой поезд сбил 79-летнюю жительницу села Никольское на остановочном пункте 242 км между рабочим поселком Таловая и селом Хреновое. ЧП случилось около 15:15 четверга, 20 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112».

По информации очевидцев, пенсионерка хотела обойти электричку «Таловая-Лиски» и попала под грузовой состав, который шел на станцию Поворино. На сигналы поездной бригады пенсионерка не среагировала, рассказала диспетчер «системы 112» Инна Беленко.

На месте происшествия работают сотрудники Юго-Восточного линейного управления МВД на транспорте по Воронежской области, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе ведомства. Информация уточняется.

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