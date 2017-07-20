Очевидцы: в Воронежской области грузовой поезд сбил пенсионерку
Женщина попала под состав, когда обходила электричку.
Женщина попала под состав, когда обходила электричку.
Грузовой поезд сбил 79-летнюю жительницу села Никольское на остановочном пункте 242 км между рабочим поселком Таловая и селом Хреновое. ЧП случилось около 15:15 четверга, 20 июля, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в «системе-112».
По информации очевидцев, пенсионерка хотела обойти электричку «Таловая-Лиски» и попала под грузовой состав, который шел на станцию Поворино. На сигналы поездной бригады пенсионерка не среагировала, рассказала диспетчер «системы 112» Инна Беленко.
На месте происшествия работают сотрудники