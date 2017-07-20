Стрельбу в пригороде Астаны устроил экс-гендиректор «Казводхоза» — прокуратура

Источник: Kazinform

Как сообщалось ранее, сегодня у здания прокуратуры Целиноградского района совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А.

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«Установлено, что нападение совершено Жампозовым О. А., который являлся подсудимым по уголовному делу. По обстоятельствам дела Жампозов, будучи генеральным директором РГП на ПХВ “Казводхоз” МСХ РК, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн. тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога», — сообщили в ведомстве.

Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым. 18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на 20.07.2017 в 16−00 ч. Нападение совершено до оглашения приговора судом. После совершения нападения Жампозов скрылся с места преступления.

Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же был найден труп Жампозова с огнестрельным ранением.