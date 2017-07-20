Стрельбу в пригороде Астаны устроил экс-гендиректор «Казводхоза» — прокуратура
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прокуратура Акмолинской области сообщила подробности стрельбы у здания районной прокуратуры в селе Акмол (Малиновка), передает МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Прокуратура Акмолинской области сообщила подробности стрельбы у здания районной прокуратуры в селе Акмол (Малиновка), передает МИА «Казинформ».
Как сообщалось ранее, сегодня у здания прокуратуры Целиноградского района совершено вооруженное нападение на сотрудников правоохранительных органов. Огнестрельные ранения получили сотрудник прокуратуры Алибаев Ж. и следователь отдела внутренних дел Целиноградского района Пшембаев А.
«Установлено, что нападение совершено Жампозовым О. А., который являлся подсудимым по уголовному делу. По обстоятельствам дела Жампозов, будучи генеральным директором РГП на ПХВ “Казводхоз” МСХ РК, в группе лиц по предварительному сговору с другими должностными лицами и подрядчиками совершил растрату вверенных им денежных средств на реконструкцию гидроузла Преображенское на общую сумму 620 млн. тенге. В отношении Жампозова была принята мера пресечения в виде залога», — сообщили в ведомстве.
Сотрудник прокуратуры, на которого было совершено нападение, поддерживал государственное обвинение по данному уголовному делу. Разбирательство по делу было открытым. 18 июля в ходе судебных прений гособвинитель просил признать Жампозова виновным и назначить ему наказание с применением норм Закона РК «Об амнистии…» в виде 5 лет лишения свободы. Оглашение приговора было назначено на
Позже его автомашина была обнаружена на территории мемориального комплекса жертвам репрессий АЛЖИР. Там же был найден труп Жампозова с огнестрельным ранением.
По предварительной версии им совершен суицид. Получившие ранения сотрудники госпитализированы. Надзор за расследованием дела поручен прокуратуре города Астаны.