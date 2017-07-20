На шахте «Уралкалия» в Березниках погиб рабочий
В трагедии разбираются следователи.
В трагедии разбираются следователи.
В шахте, принадлежащей «Уралкалию», в Березниках погиб рабочий. Трагедия произошла 17 июля, пишут местные СМИ со ссылкой на местный следственный отдел. Мужчина во время рабочей смены запутался в электрическом кабеле. Следователи же деталей произошедшего пока не сообщают. Проводится проверка.
Стоит напомнить, в шахтах Свердловской области на предыдущей неделе погибли два рабочих. Один скончался во время обрушения горной породы. Второй на ходу выпрыгнул из электровоза, пытаясь уйти от столкновения с другим электровозом, передает «Уралинформбюро».