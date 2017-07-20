На Кубани выросла статистика по детскому травматизму на дорогах

Состояние пострадавших в страшной аварии в Выселковском районе детей стабильное. Опасности для жизни годовалого малыша и семилетнего ребенка, как говорят врачи, нет. В больнице остаются лишь двое пострадавших в ДТП: младший ребенок и его мать. Она же, по предварительным данным, и стала виновницей аварии, унесшей жизни двух других её детей. Женщина выехала на встречную полосу, где практически лоб в лоб столкнулась с «Нивой». В результате два мальчика 3 и 5 лет погибли на месте.



В целом статистика по детскому травматизму на дорогах края в последние дни просто катастрофическая. Самыми опасными в этом плане стали Ейский и Абинский районы, а также Краснодар.