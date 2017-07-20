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19:54 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

На Кубани выросла статистика по детскому травматизму на дорогах

Только за этот месяц в регионе произошло больше 70 аварий с участием несовершеннолетних. Пятеро детей погибли и 78 получили травмы.

Источник: ГТРК «Кубань»

Состояние пострадавших в страшной аварии в Выселковском районе детей стабильное. Опасности для жизни годовалого малыша и семилетнего ребенка, как говорят врачи, нет. В больнице остаются лишь двое пострадавших в ДТП: младший ребенок и его мать. Она же, по предварительным данным, и стала виновницей аварии, унесшей жизни двух других её детей. Женщина выехала на встречную полосу, где практически лоб в лоб столкнулась с «Нивой». В результате два мальчика 3 и 5 лет погибли на месте.

В целом статистика по детскому травматизму на дорогах края в последние дни просто катастрофическая. Самыми опасными в этом плане стали Ейский и Абинский районы, а также Краснодар.

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