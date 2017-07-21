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08:25 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Боброве возле автобусной остановки опрокинулся «МАЗ» с щебнем

Водитель «МАЗа» не выбрал безопасную скорость движения.

Источник: РИА "Воронеж"

«МАЗ», перевозивший щебень, опрокинулся возле автобусной остановки в Боброве в 8:55 четверга, 20 июля. ЧП случилось у магазина «Битюгский» на повороте на улицу Подгорную. Об этом корреспонденту РИА «Воронеж» сообщил инспектор отделения ГИБДД ОМВД по Бобровскому району Олег Коняхин.

Грузовик упал на левый борт. При падении большая часть содержимого кузова высыпалась на обочину. На проезжую часть вылетело ветровое стекло. Щебень повредил находившуюся рядом «легковушку». Никто не пострадал. По словам Олега Коняхина, водитель «МАЗа» не выбрал безопасную скорость движения.

По факту ДТП проводится проверка.

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