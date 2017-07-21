В Воронежской области водитель за пьяную езду отправится на 4 месяца в колонию-поселение

В Павловском районе суд рассмотрел дело 37-летнего мужчины, которого во второй раз поймали за пьяной ездой.

Полицейские в конце марта 2017 года заметили на улице Ростовской подозрительный автомобиль. Машина ехала странно — водитель плохо координировал свои действия. Стражи порядка решили его остановить, но он попытался скрыться по трассе М-4 «Дон». Автомобилист совершал резкие маневры. Остановить его удалось лишь на улице 40 лет Октября.

«Медосвидетельствование на состояние опьянения показало, что наличие алкоголя в крови водителя составляет 2, 259 мг/л, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области. — Его действия на дороге могли обернуться большой бедой для других участников дорожного движения».