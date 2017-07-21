В Воронежской области водитель за пьяную езду отправится на 4 месяца в колонию-поселение
Мужчину второй раз поймали подшофе за рулем.
Мужчину второй раз поймали подшофе за рулем.
В Павловском районе суд рассмотрел дело 37-летнего мужчины, которого во второй раз поймали за пьяной ездой.
Полицейские в конце марта 2017 года заметили на улице Ростовской подозрительный автомобиль. Машина ехала странно — водитель плохо координировал свои действия. Стражи порядка решили его остановить, но он попытался скрыться по трассе М-4 «Дон». Автомобилист совершал резкие маневры. Остановить его удалось лишь на улице 40 лет Октября.
«Медосвидетельствование на состояние опьянения показало, что наличие алкоголя в крови водителя составляет 2, 259 мг/л, — рассказали в
Выяснилось, что мужчина ехал на машине без номеров, а прав его лишили осенью за пьяную езду. Суд рассмотрел все документы дела и приговорил любителя нетрезвой езды к 4 месяцам