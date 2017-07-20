Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Мария Кожевникова родила третьего ребенка
Российских дачников ждут нововведения
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыхаПо словам туроператоров, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать что-то новое?
Стали известны новые подробности боя Су-22 и F-18 в Сирии
СМИ: «Если Россия не уйдет из Сирии, ее заставят»
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Что нового в лечении псориаза
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках
Россиянам разрешили прописку на дачах
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Умер Илья Глазунов
19:43 (мск), источник: "Российская газета"

Число пострадавших в ДТП под Ростовом увеличилось

В Красносулинском районе Ростовской области выросло число пострадавших в массовой аварии с шестью машинами.

Как сообщает РИА Новости, на данный момент госпитализированы четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Один человек скончался на месте.

Напомним, что на участке автодороги М4 «Дон», где проводятся ремонтные работы, у фуры отказали тормоза, и она на скорости столкнулась с несколькими машинами, в том числе со служебным автомобилем ДПС.

По факту ДТП начата проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Началась выплата страховок вкладчикам банка "Югра"
Ряд компаний из США выступили за пересмотр санкций против РФ
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с замечаниями»
Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Прохожая на Арбате поцеловала Путина (видео)
США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»
Спорт
Манчини vs. Бердыев, Семак vs. Каррера: интриги 2-го тура РФПЛ Выделяем главные интриги второго тура чемпионата России по футболу
Авто
В Сеть попали фото топовой версии Lada Vesta SW Cross Новый универсал в комплектации Exclusive получил уникальный синий цвет кузова
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь