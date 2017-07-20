Число пострадавших в ДТП под Ростовом увеличилось
В Красносулинском районе Ростовской области выросло число пострадавших в массовой аварии с шестью машинами.
В Красносулинском районе Ростовской области выросло число пострадавших в массовой аварии с шестью машинами.
Как сообщает РИА Новости, на данный момент госпитализированы четыре человека. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое — в состоянии средней тяжести. Один человек скончался на месте.
Напомним, что на участке автодороги М4 «Дон», где проводятся ремонтные работы, у фуры отказали тормоза, и она на скорости столкнулась с несколькими машинами, в том числе со служебным автомобилем ДПС.
По факту ДТП начата проверка.