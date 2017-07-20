Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Тренер Тарасова поставила «диагноз» фигуристке Юлии Липницкой
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
В Киеве на парковке торгового центра застрелили россиянина
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Куда модно ехать этим летом? Самые популярные места отдыхаПо словам туроператоров, люди теперь хотят, чтобы все их поездки были запоминающимися. Так куда же поехать летом 2017 года, чтобы и отдохнуть, и испытать что-то новое?
Зеленский высказался про украинские санкции к артистам РФ за Крым
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Умер Илья Глазунов
19:40 (мск), источник: Клопс.ru

В пос. Совхозное массово отравились студенты

Во вторник, 19 июля, в пос. Совхозное массово отравились студенты. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» во «ВКонтакте».

Вызов в диспетчерскую службу поступил около первой половины дня 20 июля. Заявитель сообщил, что накануне после ужина многие студенты, проживающие в комплексе «Майский», почувствовали боль в животе и тошноту. Утром их состояние ухудшилось.

По предварительным данным отравилось около сорока человек. На место направили экстренные службы региона. Также информация передали в Роспотребнадзор. По данному факту проводится проверка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
В Калининграде во время ЧМ-2018 подсветят телевышку
В центре Калининграда при раскопках нашли квартал Кёнигсберга (фото)
Ряд компаний из США выступили за пересмотр санкций против РФ
Госдума приняла закон о новых правилах для дачников
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с замечаниями»
Спецпрокурор Мюллер заинтересовался бизнес-операциями Трампа
Спецпредставитель президента назвал Россию киберслоном
Прохожая на Арбате поцеловала Путина (видео)
США оштрафовали ExxonMobil за сделки с «Роснефтью»
Спорт
Манчини vs. Бердыев, Семак vs. Каррера: интриги 2-го тура РФПЛ Выделяем главные интриги второго тура чемпионата России по футболу
Авто
В Сеть попали фото топовой версии Lada Vesta SW Cross Новый универсал в комплектации Exclusive получил уникальный синий цвет кузова
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь