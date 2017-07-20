В пос. Совхозное массово отравились студенты
Во вторник, 19 июля, в пос. Совхозное массово отравились студенты. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» во «ВКонтакте».
Во вторник, 19 июля, в пос. Совхозное массово отравились студенты. Об этом говорится в сообществе «Система 112 Калининград» во «ВКонтакте».
Вызов в диспетчерскую службу поступил около первой половины дня 20 июля. Заявитель сообщил, что накануне после ужина многие студенты, проживающие в комплексе «Майский», почувствовали боль в животе и тошноту. Утром их состояние ухудшилось.
По предварительным данным отравилось около сорока человек. На место направили экстренные службы региона. Также информация передали в Роспотребнадзор. По данному факту проводится проверка.