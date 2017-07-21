В водохранилище Воронежа в среду утонул 35-летний мужчина

Источник: Новости Воронежа

В среду, 19 июля, спасатели получили сообщение, что в Железнодорожном районе Воронежа утонул мужчина. Известно, что 35-летний горожанин выпил спиртного и пошел купаться в водохранилище в районе переулка Червонный. Известно, что мужчину достали из воды очевидцы произошедшего.

«С начала купального сезона на территории города уже утонули 4 человека, 1 — спасли, — сообщают в Управлении по делам ГО и ЧС Воронежа. — Как говорит статистика, все утонувшие перед купанием употребляли спиртные напитки».

По данным спасателей, причины почти всех трагедий на воде — алкоголь и купание в необорудованных местах.

Также в этом году все трагические случаи объединяет то, что очевидцы сначала пытались сами спасти тонущих. Когда это не получалось, то люди вызывали спасателей. Но драгоценное время уже было потеряно.