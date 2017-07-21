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08:30 (мск), источник: Новости Воронежа

В водохранилище Воронежа в среду утонул 35-летний мужчина

Горожанин пошел купаться, выпив алкоголь.

Источник: Новости Воронежа

В среду, 19 июля, спасатели получили сообщение, что в Железнодорожном районе Воронежа утонул мужчина. Известно, что 35-летний горожанин выпил спиртного и пошел купаться в водохранилище в районе переулка Червонный. Известно, что мужчину достали из воды очевидцы произошедшего.

«С начала купального сезона на территории города уже утонули 4 человека, 1 — спасли, — сообщают в Управлении по делам ГО и ЧС Воронежа. — Как говорит статистика, все утонувшие перед купанием употребляли спиртные напитки».

По данным спасателей, причины почти всех трагедий на воде — алкоголь и купание в необорудованных местах.

Также в этом году все трагические случаи объединяет то, что очевидцы сначала пытались сами спасти тонущих. Когда это не получалось, то люди вызывали спасателей. Но драгоценное время уже было потеряно.

Если вы стали свидетелем происшествия на воде, то сразу же звоните спасателям по телефону «112». Только после этого вы можете попытаться оказать помощь самостоятельно, если у вас есть силы и возможности для этого.

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