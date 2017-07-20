В ДТП на Куршской косе участвовали три автомобиля



В ДТП на Куршской косе, случившемся вечером в четверг, участвовали три автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил директор национального парка Анатолий Калина.

Все три машины получили значительные повреждения. Анатолий Калина также отметил, что в результате ДТП никто не погиб и, по его информации, обошлось без серьезных травм. Участники аварии практически блокировали движение по трассе.

<div id="vk_post_-41245222_2326632"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-41245222_2326632", -41245222, 2326632, 'AuhMGoKe700qPybSvQTHE-zvlg')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.