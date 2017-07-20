В ДТП на Куршской косе участвовали три автомобиля
По словам директора нацпарка, никто не пострадал.
По словам директора нацпарка, никто не пострадал.
В ДТП на Куршской косе, случившемся вечером в четверг, участвовали три автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил директор национального парка Анатолий Калина.
Все три машины получили значительные повреждения. Анатолий Калина также отметил, что в результате ДТП никто не погиб и, по его информации, обошлось без серьезных травм. Участники аварии практически блокировали движение по трассе.
Напомним, ранее сообщалось о ДТП с двумя микроавтобусами. На новых фото с места аварии видно, что в ней участвовал еще легковой «Фольксваген».