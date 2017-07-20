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20:25 (мск), источник: Новый Калининград

В ДТП на Куршской косе участвовали три автомобиля

По словам директора нацпарка, никто не пострадал.


В ДТП на Куршской косе, случившемся вечером в четверг, участвовали три автомобиля. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщил директор национального парка Анатолий Калина.

Все три машины получили значительные повреждения. Анатолий Калина также отметил, что в результате ДТП никто не погиб и, по его информации, обошлось без серьезных травм. Участники аварии практически блокировали движение по трассе.

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Напомним, ранее сообщалось о ДТП с двумя микроавтобусами. На новых фото с места аварии видно, что в ней участвовал еще легковой «Фольксваген».

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