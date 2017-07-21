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09:36 (мск), источник: Вести - Воронеж

В воронежском информагентстве «Абирег» силовики изъяли компьютеры

Выемка жестких дисков произошла в рамках уголовного дела.

В редакции воронежского информагентства «Абирег» силовики изъяли из компьютеров жесткие диски и забрали ноутбуки. Как сообщило издание, полицейские действовали в рамках расследования уголовного дело, возбужденного по факту нарушения неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ).

В основе дела — материал «Абирега» о родственных связях липецких полицейских, опубликованный в феврале 2017 года.

— Сегодня узнали, чем обычные компьютеры лучше, чем ноутбуки и моноблоки. При изъятии, у ПК просто снимают винчестеры, а ноуты и моноблоки изымают целиком. Странно. Там винты легко снимаются. Бывший липецкий начальник УБЭП, уволенный после публикации, не может успокоиться. Работа и редакции и PR-агентства в порядке. Надеемся, СК быстро изучит наши компы и вернёт, — написал на своей странице в Facebook руководитель и главный редактор «Абирега» Дмитрий Орищенко.

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