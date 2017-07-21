В воронежском информагентстве «Абирег» силовики изъяли компьютеры

— Сегодня узнали, чем обычные компьютеры лучше, чем ноутбуки и моноблоки. При изъятии, у ПК просто снимают винчестеры, а ноуты и моноблоки изымают целиком. Странно. Там винты легко снимаются. Бывший липецкий начальник УБЭП, уволенный после публикации, не может успокоиться. Работа и редакции и PR-агентства в порядке. Надеемся, СК быстро изучит наши компы и вернёт, — написал на своей странице в Facebook руководитель и главный редактор «Абирега» Дмитрий Орищенко.