В Италии умер осужденный за убийство кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини
В Риме в возрасте 57 лет умер Пино Пелози, который был осужден за убийство итальянского кинорежиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини, сообщает агентство Adnkronos.
В Риме в возрасте 57 лет умер Пино Пелози, который был осужден за убийство итальянского кинорежиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини, сообщает агентство Adnkronos.
Пелози скончался в результате рака в хосписе при больнице «Джемелли», уточняет агентство.
Пино Пелози приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство кинорежиссера в ноябре 1975 года в городе Остия. Он был досрочно освобожден в 1983 году, пишет Adnkronos.
На момент убийства Пелози по прозвищу «Лягушка» было 17 лет. Он признался в убийстве Пьера Паоло Пазолини, однако в 2005 году отказался от своих слов. После этого расследование убийства кинорежиссера было возобновлено.
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