В Италии умер осужденный за убийство кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини

Пелози скончался в результате рака в хосписе при больнице «Джемелли», уточняет агентство.



Пино Пелози приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство кинорежиссера в ноябре 1975 года в городе Остия. Он был досрочно освобожден в 1983 году, пишет Adnkronos.



На момент убийства Пелози ​по прозвищу «Лягушка» было 17 лет. Он признался в убийстве Пьера Паоло Пазолини, однако в 2005 году отказался от своих слов. После этого расследование убийства кинорежиссера было возобновлено.