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00:37 (мск), источник: РБК

В Италии умер осужденный за убийство кинорежиссера Пьера Паоло Пазолини

В Риме в возрасте 57 лет умер Пино Пелози, который был осужден за убийство итальянского кинорежиссера и поэта Пьера Паоло Пазолини, сообщает агентство Adnkronos.

Источник: AP 2017

Пелози скончался в результате рака в хосписе при больнице «Джемелли», уточняет агентство.

Пино Пелози приговорили к девяти годам лишения свободы за убийство кинорежиссера в ноябре 1975 года в городе Остия. Он был досрочно освобожден в 1983 году, пишет Adnkronos.

На момент убийства Пелози ​по прозвищу «Лягушка» было 17 лет. Он признался в убийстве Пьера Паоло Пазолини, однако в 2005 году отказался от своих слов. После этого расследование убийства кинорежиссера было возобновлено.

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