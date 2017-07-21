У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.
Ранее агентство Рейтер сообщало о землетрясении магнитудой 6,9.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на
Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.
О жертвах или разрушениях не сообщается.