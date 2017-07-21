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02:16 (мск), источник: РИА Новости

У побережья Турции произошло землетрясение магнитудой 6,9

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,7 произошло в Эгейском море у побережья Турции, передает Геологическая служба США.

Источник: AP 2017

Ранее агентство Рейтер сообщало о землетрясении магнитудой 6,9.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения находился в море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 10 километров.

О жертвах или разрушениях не сообщается.

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