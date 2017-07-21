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03:12 (мск), источник: VLADNEWS

ЧП в Приморье: размыта переправа под Уссурийском

Жителям региона не рекомендуют выезжать за пределы населенных пунктов в период непогоды.

Источник: VLADNEWS

Временная переправа между селами Корсаковка и Кроуновка Уссурийского городского округа перемыта из-за резкого поднятия уровня воды в реке в результате прохождения циклона по Приморью, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу региональной администрации. Все службы муниципалитета приведены в состояние повышенной готовности. Местных жителей перевозят на лодках.

«На данный момент наблюдается уровень поднятия рек от полуметра до 1,5 метров. Так, в связи с резким поднятием уровня воды в реке, перемыта временная переправа между селами Корсаковка и Кроуновка. Организовано дежурство плавсредства для перевозки людей, также на месте находятся сотрудники Федеральной противопожарной службы по Приморскому краю», — сообщил ведущий специалист краевого Управления по делам ГОЧС Григорий Долганов.

В Кроуновке сформирован запас продуктов питания и медикаментов, также предусмотрены все средства для пожаротушения — бочка с водой, мотопомпа — на случай возникновения непредвиденных ситуаций. В городском округе введен режим повышенной готовности всех служб с 16.00 четверга 20 июля.

Управлению жизнеобеспечения администрации города поручено организовать укрепление дорог, очистку кюветов, водопропускных ливневых водостоков, подготовить и обеспечить выделение необходимых сил и средств для обеспечения бесперебойного движения транспорта.

«Уссурийск-Водоканал» привел в готовность соответствующую водооткачивающую и землеройную технику, технику для подвоза питьевой воды населению.

Ведется мониторинг состояния дамб и шиберных задвижек. Уссурийскому предприятию тепловых сетей поручено подготовить технику высокой проходимости для обеспечения проезда спецмашин медицинских бригад, автомашин с продовольствием и питьевой водой через аварийные участки автодорог.

В села завезены продукты питания, медикаменты.

Специалисты департамента гражданской защиты и краевого управления Приморского края по пожарной безопасности и ГОЧС рекомендуют жителям и гостям региона во время непогоды отложить поездки за пределы населённых пунктов, на отдых, охоту и рыбалку на период действия штормового предупреждения.

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