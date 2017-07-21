Российские туристы не пострадали из-за землетрясения в Турции
АНКАРА, 21 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Туристы из России, по предварительным данным, не пострадали при землетрясении на
АНКАРА, 21 июл — РИА Новости, Федор Смирнов. Туристы из России, по предварительным данным, не пострадали при землетрясении на
«У нас есть несколько обращений российских туристов, которые были выведены из отелей. Сейчас они находятся на улице. По той информации, которую мы имеем сейчас, пострадавших среди россиян нет», — сказал собеседник агентства.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что землетрясение магнитудой 6,3 произошло в 01.31 (совпадает с мск). Оно ощущалось на всем турецком побережье Эгейского моря, но наиболее сильным оно было в районе Бодрума и Датчи провинции Мугла.
Землетрясение не привело, по предварительным данным, к серьезным разрушениям, сообщила губернатор провинции Эсенгюль Дживелек.