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03:49 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Некоторые районы Владивостока остались без света из-за циклона

Дождь затопил несколько подстанций во Владивостоке, что привело к аварийным отключениям.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.

Локальные отключения электроснабжения в разных районах Владивостока сегодня утром, 21 июля, вызваны сильнейшими дождями, которые заливают подстанции, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в пресс-службе администрации города, аварийные локальные отключения наблюдаются на Эгершельде, в центре города и на острове Русском. Специалисты уже работают над устранением аварий.

— Синоптики предупреждали о дождях, поэтому все службы были заранее извещены о возможных авариях, поэтому в ближайшее время электроснабжение должно быть восстановлено. Отключения коснулись некоторых районов на Эгершельде, на Светланской и Пушкинской в центре, на Спортивной, а также в поселках на острове Русском, — рассказали в пресс-службе.

Причиной аварий стало подтопление электроподстанций. Ведутся восстановительные работы.

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