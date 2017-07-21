Некоторые районы Владивостока остались без света из-за циклона
Дождь затопил несколько подстанций во Владивостоке, что привело к аварийным отключениям.
Дождь затопил несколько подстанций во Владивостоке, что привело к аварийным отключениям.
Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.
Локальные отключения электроснабжения в разных районах Владивостока сегодня утром, 21 июля, вызваны сильнейшими дождями, которые заливают подстанции, сообщает ИА PrimaMedia. Как подтвердили в
— Синоптики предупреждали о дождях, поэтому все службы были заранее извещены о возможных авариях, поэтому в ближайшее время электроснабжение должно быть восстановлено. Отключения коснулись некоторых районов на Эгершельде, на Светланской и Пушкинской в центре, на Спортивной, а также в поселках на острове Русском, — рассказали в
Причиной аварий стало подтопление электроподстанций. Ведутся восстановительные работы.