В Приангарье ищут без вести пропавшего водителя грузовика
Автомобиль был найден без водителя.
Автомобиль был найден без водителя.
Следователи Киренского района расследуют уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 59-летнего Григория Димитриева.
Как стало известно, 16 февраля мужчина выехал на автомобиле «КамАЗ» с государственным регистрационным знаком О587АО 138 из
Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, среднего роста, полного телосложения, глаза светлые, лицо овальное, полное облысение, имеются усы. В момент исчезновения был одет в вязанную шапку серого цвета,
Всех, кто располагает