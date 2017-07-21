В Приангарье ищут без вести пропавшего водителя грузовика

Как стало известно, 16 февраля мужчина выехал на автомобиле «КамАЗ» с государственным регистрационным знаком О587АО 138 из Усть-Кута в Ленск. Через 4 дня грузовик был обнаружен в 5 км от пикета «Гаженка» автозимника Усть-Кут—Мирный по направлению в село Непа Катангского района. Перевозимый Димитриевым груз и документы на его имя находились в грузовике. Самого водителя в машине не было. До настоящего времени его местонахождение не установлено.