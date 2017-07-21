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04:21 (мск), источник: АиФ Иркутск

В Приангарье ищут без вести пропавшего водителя грузовика

Автомобиль был найден без водителя.

Следователи Киренского района расследуют уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 59-летнего Григория Димитриева.

Как стало известно, 16 февраля мужчина выехал на автомобиле «КамАЗ» с государственным регистрационным знаком О587АО 138 из Усть-Кута в Ленск. Через 4 дня грузовик был обнаружен в 5 км от пикета «Гаженка» автозимника Усть-Кут—Мирный по направлению в село Непа Катангского района. Перевозимый Димитриевым груз и документы на его имя находились в грузовике. Самого водителя в машине не было. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы разыскиваемого: на вид 60 лет, среднего роста, полного телосложения, глаза светлые, лицо овальное, полное облысение, имеются усы. В момент исчезновения был одет в вязанную шапку серого цвета, куртку-пуховик черного цвета, брюки темные, черные ботинки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о Григории Димитриеве, просят обратиться в Киренский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Иркутской области по телефонам: (8−395−68) 4−33−64, (8395−60) 2−12−03, либо в полицию.

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