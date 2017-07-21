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04:24 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Приморье под водой: прошедший ночью ливень затопил дороги по всему краю

Люди выкладывают фото и видео последствий разгулявшейся стихии в соцсети.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.

Прошедший ночью ливень затопил многие дороги во многих приморских городах. Владивосток также традиционно «утонул». Не прекращающийся дождь только усугубляет ситуацию. Весь размах разгулявшейся стихии можно оценить по множеству фото и видео, которые приморцы выкладывают в социальные сети, сообщает ИА PrimaMedia.

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Во Владивостоке традиционно затопило часть улицы Набережная, район около стадиона «Строитель» на проспекте 100-летия Владивостока, возле ТЦ «Зеленый остров».

Под водой оказалась также улица Снеговая и Вторая речка.

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Не повезло и машинам припаркованным около аэропорта Владивостока.

Сложная ситуация из-за дождя и в Уссурийском городском округе. Там еще вчера была размыта временная переправа между селами Корсаковка и Кроуновка. Местных жителей перевозят на лодках.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сильное подтопление и на улице Садовой в Уссурийске.

Затоплена дорога и из Уссурийска в Новоникольск.

На Дальнегорском перевале из-за ливня обрушилась одна полоса движения.

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