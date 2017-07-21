Приморье под водой: прошедший ночью ливень затопил дороги по всему краю

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.

Прошедший ночью ливень затопил многие дороги во многих приморских городах. Владивосток также традиционно «утонул». Не прекращающийся дождь только усугубляет ситуацию. Весь размах разгулявшейся стихии можно оценить по множеству фото и видео, которые приморцы выкладывают в социальные сети, сообщает ИА PrimaMedia.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWyKfQXHy4Q/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">#Владивосток Сообщение от подписчика: Доброе утро. На Столетии около Строителя и под мостом затопило. Благодарим подписчика за предоставленный материал. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ДЕЛАЙ НОВОСТИ ВМЕСТЕ С НАМИ! Вы стали очевидцем ?? ДТП или нарушений ПДД, сняли фото? или видео ? произошедшего, или просто есть новость, с которой хотелось бы поделиться с жителями города? Присылайте их к нам в WhatsApp по номеру ?#89147064334, мы их обязательно опубликуем.⚫ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Подписывайтесь на интересные аккаунты Приморья: ?? @vdknews.ru - Все новости Владивостока и края в одном аккаунте; ?? @25auto - лучшие автомобили Приморья; ?? @dps.control_neformat - все находки и потеряшки Приморья. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ По вопросам рекламы в сообществе ?#89149609999 #ДТП #артем #находка #dps_control #сгорелавто #пожар #primorye #125rus #25rus #дпсконтроль #life25 #найденгосномер #приморье #vl #vdk #vladivostok #27dps #дпсконтрольновости #горитавто #пропалребенок #найденыдокументы #пропалчеловек #приморскийкрай #нужнапомощь #делайновостиснами #дпсконтроль_июль2017</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от ?ДПС-Контроль. [Приморье] 18+ (@dps_control) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-20T21:40:35+00:00">Июл 20 2017 в 2:40 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Во Владивостоке традиционно затопило часть улицы Набережная, район около стадиона «Строитель» на проспекте 100-летия Владивостока, возле ТЦ «Зеленый остров».

Под водой оказалась также улица Снеговая и Вторая речка.

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/gzyS4XDFg-s?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

Не повезло и машинам припаркованным около аэропорта Владивостока.

Сложная ситуация из-за дождя и в Уссурийском городском округе. Там еще вчера была размыта временная переправа между селами Корсаковка и Кроуновка. Местных жителей перевозят на лодках.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BWyTpbDlMXO/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">А это Уссурийск. Ул. Садовая. Прислал Павел. Номер для отправки фото и видео новостей/происшествий/ДТП/виды Приморского края. Дороги и проблемы на дорогах: 8 (924)243-05-76 ------------------------------- #uDorogi #DorogiPK #PKdorogi #dtp #vldorogi #vladivostok #vl #nakhodka #владивосток #приморье #приморский #ПриморскийКрай #уссурийск #находка #большойкамень #Артем #Арсеньев</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от Таня Глаголева (18+) (@taisi.fast) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-07-20T23:00:37+00:00">Июл 20 2017 в 4:00 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Сильное подтопление и на улице Садовой в Уссурийске.

Затоплена дорога и из Уссурийска в Новоникольск.