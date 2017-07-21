Приморье под водой: прошедший ночью ливень затопил дороги по всему краю
Люди выкладывают фото и видео последствий разгулявшейся стихии в соцсети.
Люди выкладывают фото и видео последствий разгулявшейся стихии в соцсети.
Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.
Прошедший ночью ливень затопил многие дороги во многих приморских городах. Владивосток также традиционно «утонул». Не прекращающийся дождь только усугубляет ситуацию. Весь размах разгулявшейся стихии можно оценить по множеству фото и видео, которые приморцы выкладывают в социальные сети, сообщает ИА PrimaMedia.
Во Владивостоке традиционно затопило часть улицы Набережная, район около стадиона «Строитель» на проспекте 100-летия Владивостока, возле ТЦ «Зеленый остров».
Под водой оказалась также улица Снеговая и Вторая речка.
Не повезло и машинам припаркованным около аэропорта Владивостока.
Сложная ситуация
Сильное подтопление и на улице Садовой в Уссурийске.
Затоплена дорога и из Уссурийска в Новоникольск.
На Дальнегорском перевале