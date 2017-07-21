Рухнувшее здание в переулке Телевизорный демонтируют
Инцидент произошел 19 июня.
Инцидент произошел 19 июня.
Складское помещение в переулке Телевизорном, в котором произошло обрушение, решено демонтировать. Такое решение приняла комиссия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, сообщили в
Инцидент произошел 19 июня. После обследования завалов выяснилось, что погибших и пострадавших нет. Причина обрушения — значительная степень износа. Здание находилось под охраной, на территорию никого не пускали — это помогло избежать жертв. По данным краевого главка МЧС, площадь обрушения составила около 750 квадратных метров. Помещения предназначались под овощехранилище.
Специалисты установили, что существует угроза дальнейшего обрушения. Администрация Октябрьского района работает с предпринимателями — владельцами торговых павильонов, расположенных в непосредственной близости от аварийного помещения. Сейчас торговля в павильонах полностью прекращена.