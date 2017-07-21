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04:38 (мск), источник: Восток Медиа

Магазин сантехники едва не сгорел в Хабаровске из-за полыхающего рядом дома

От пожара пострадал хозяин жилого строения.

В дальневосточной столице ночью 21 июля на улице Куйбышева загорелся частный деревянный дом. Пламя с крыши сооружения перекинулось на стоящее рядом трёхэтажное складское здание, где расположен магазин сантехники. С ожогами в больнице оказался хозяин жилого строения.

На место незамедлительно после поступления информации о возгорании приехали пожарные расчёты. Они провели боевое развёртывание, установили магистральные линии для бесперебойной подачи воды на очаги огня. Тушение проводили по нескольким боевым участкам, подали семь стволов с водой.

«Работу пожарных затрудняли сильная задымлённость, быстрое распространение огня по деревянным перекрытиям и обшивке здания. Поэтому долго находиться в здании было опасно. Кроме того, сложность составляла нестандартная планировка помещений», — сообщил заместитель начальника главного управления МЧС России по Хабаровскому краю по государственной противопожарной службе Алексей Петрук.

Через 2,5 часа пожар удалось локализовать, через час брандмейстеры ликвидировали открытое горение и начали проливку конструкций, разбор места. Полностью ликвидировать пожар удалось только к утру. Всего для ликвидации пожара привлекли 45 человек и десять единиц техники.

От огня пострадали частный жилом дом, а также второй и третий этажи здания, в котором находились магазин и складское помещение. Общая площадь пожара составила около 500 квадратных метров. Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, пострадал хозяин частного дома, с ожогами его доставили в краевую клиническую больницу № 2.

Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и материальный ущерб, устанавливают виновных. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России, эксперты Испытательной пожарной лаборатории, оперативно-следственная группа. По предварительным данным, огонь быстро распространился из-за того, что его поздно заметили и сообщили в МЧС.

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