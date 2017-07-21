Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Дочь Игоря Крутого растет необыкновенной красавицей (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
СМИ: Истребители РФ сбили сверхзвуковую ракету
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Что нового в лечении псориаза
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках
Россиянам разрешили прописку на дачах
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
25Юбилей Харрисона Форда
04:42 (мск), источник: Губерния онлайн

Хабаровчанин на глазах у следователя порвал материалы уголовного дела

Отчаянный поступок не помог фигуранту избежать наказания.

Хабаровчанин, находясь в биробиджанском изоляторе временного содержания, вырвал из рук следователя материалы уголовного дела и порвал их. Как рассказали корреспонденту портала «Губерния» в управлении следственного комитета по ЕАО, фигурант пытался уничтожить документы, чтобы избежать уголовного преследования. За этот поступок молодого человека приговорили к обязательным работам.

Приезжий из Хабаровска попал в биробиджанский ИВС в середине марта 2017 года. Правоохранители заподозрили его в хранении наркотиков.

«Во время допроса обвиняемого следователь достала материалы уголовного дела. Тогда молодой человек просунул руку через решетку, схватил документы и разорвал их в своей камере на мелкие кусочки. За свой поступок к прошлому делу по статье 228 УК РФ прибавилась статья 294, часть 2 (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию дела)», — рассказала исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК по ЕАО Алина Афанасьева.

За выходку в ИВС судья назначил мужчине 320 часов обязательных работ.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Делегация Хабаровского края посетит места боевой славы в Китае
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции из-за землетрясения пострадали более ста человек
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
С коммунальщиков Петроградки взыскали миллионный долг
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь