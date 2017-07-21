Хабаровчанин на глазах у следователя порвал материалы уголовного дела
Отчаянный поступок не помог фигуранту избежать наказания.
Отчаянный поступок не помог фигуранту избежать наказания.
Хабаровчанин, находясь в биробиджанском изоляторе временного содержания, вырвал из рук следователя материалы уголовного дела и порвал их. Как рассказали корреспонденту портала «Губерния» в управлении следственного комитета по ЕАО, фигурант пытался уничтожить документы, чтобы избежать уголовного преследования. За этот поступок молодого человека приговорили к обязательным работам.
Приезжий из Хабаровска попал в биробиджанский ИВС в середине марта 2017 года. Правоохранители заподозрили его в хранении наркотиков.
«Во время допроса обвиняемого следователь достала материалы уголовного дела. Тогда молодой человек просунул руку через решетку, схватил документы и разорвал их в своей камере на мелкие кусочки. За свой поступок к прошлому делу по статье 228 УК РФ прибавилась статья 294, часть 2 (вмешательство в деятельность следователя в целях воспрепятствования расследованию дела)», — рассказала исполняющий обязанности старшего помощника руководителя СУ СК по ЕАО Алина Афанасьева.
За выходку в ИВС судья назначил мужчине 320 часов обязательных работ.