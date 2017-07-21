Начинающие домушники напугали жильцов новостройки во Владивостоке
Ребята попробовали вскрыть две квартиры на 11-м этаже.
Ребята попробовали вскрыть две квартиры на 11-м этаже.
В ночь с 20 на 21 июля начинающие
Владельцы квартир написали заявления в правоохранительные органы. В расследовании помогут записи с камеры видеонаблюдения, на которые попали злоумышленники.
Необходимо отметить, что возле новостройки на Чкалова, 5 постоянно собираются толпы молодежи, что очень не нравится уже поселившимся в доме жильцам: