Городские службы устраняют последствия ливня во Владивостоке
Рабочие убирают наносы и оползни с дорог, а также прочищают систему ливневой канализации для ускорения сброса воды.
Рабочие убирают наносы и оползни с дорог, а также прочищают систему ливневой канализации для ускорения сброса воды.
Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.
Спецтехника и бригады рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» устраняют последствия стихии на улицах Владивостока. Главная задача коммунальных служб — убрать наносы и оползни с дорог и пешеходных зон, прочистить систему ливневой канализации для ускорения сброса воды, сообщили ИА PrimaMedia в
Как сообщили в МБУ «Содержание городских территорий», потоки воды выносят с сопок на проезжую часть камни, ветки и мусор, засоряя решетки ливневой канализации. Чтобы вода уходила с проезжей части быстрее, дорожные службы оперативно прочищают решётки ливнеприемников. Ливневые приямки и решетки, забитые илом, камнями и другим мусором, оперативно прочищают спецоборудованием —