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05:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Городские службы устраняют последствия ливня во Владивостоке

Рабочие убирают наносы и оползни с дорог, а также прочищают систему ливневой канализации для ускорения сброса воды.

Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.

Спецтехника и бригады рабочих муниципального учреждения «Содержание городских территорий» устраняют последствия стихии на улицах Владивостока. Главная задача коммунальных служб — убрать наносы и оползни с дорог и пешеходных зон, прочистить систему ливневой канализации для ускорения сброса воды, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации Владивостока.

Как сообщили в МБУ «Содержание городских территорий», потоки воды выносят с сопок на проезжую часть камни, ветки и мусор, засоряя решетки ливневой канализации. Чтобы вода уходила с проезжей части быстрее, дорожные службы оперативно прочищают решётки ливнеприемников. Ливневые приямки и решетки, забитые илом, камнями и другим мусором, оперативно прочищают спецоборудованием — канало-промывочными машинами. Наносы грунта с проезжей части сметают звенья тракторов, а также дорожные рабочие.

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