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05:13 (мск), источник: AmurMedia.ru

Сокрушительный кульбит на дороге отправил двух человек на больничную койку

Обоих потерпевших госпитализировали во вторую краевую больницу.

Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.

Легковой автомобиль наехал на полном ходу на бордюрный камень и опрокинулся на улице Волочаевской в Хабаровске. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили водитель иномарки и его пассажирка, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— В минувший четверг в 02.00 ночи по местному времени водитель Ноndа Inтеgrа на улице Волочаевской не справился с управлением и наехал на бордюрный камень справа. От удара иномарка опрокинулась на собственную крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил водитель иномарки — мужчина 1992 года рождения. Врачи диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы основания черепа и левого предплечья, закрытый перелом лопатки, перелом пальца руки. Потерпевшего госпитализировали во вторую краевую больницу, — сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД Хабаровска Наталья Прохорец.

Травму получила также и пассажирка перевернувшегося транспорта. Врачи диагностировали у 22-летней девушки рваную рану боковой поверхности брюшной стенки. Пострадавшую горожанку на машине скорой помощи доставили в краевую клиническую больницу № 2.

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