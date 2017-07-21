Сокрушительный кульбит на дороге отправил двух человек на больничную койку

Легковой автомобиль наехал на полном ходу на бордюрный камень и опрокинулся на улице Волочаевской в Хабаровске. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получили водитель иномарки и его пассажирка, сообщили ИА AmurMedia в отделении пропаганды ГИБДД по Хабаровску.

— В минувший четверг в 02.00 ночи по местному времени водитель Ноndа Inтеgrа на улице Волочаевской не справился с управлением и наехал на бордюрный камень справа. От удара иномарка опрокинулась на собственную крышу. В результате дорожно-транспортного происшествия серьезные травмы получил водитель иномарки — мужчина 1992 года рождения. Врачи диагностировали у молодого человека закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, переломы основания черепа и левого предплечья, закрытый перелом лопатки, перелом пальца руки. Потерпевшего госпитализировали во вторую краевую больницу, — сообщила инспектор по пропаганде ОГИБДД Хабаровска Наталья Прохорец.