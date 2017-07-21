Сокрушительный кульбит на дороге отправил двух человек на больничную койку
Обоих потерпевших госпитализировали во вторую краевую больницу.
Обоих потерпевших госпитализировали во вторую краевую больницу.
Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.
Легковой автомобиль наехал на полном ходу на бордюрный камень и опрокинулся на улице Волочаевской в Хабаровске. В результате
— В минувший четверг в 02.00 ночи по местному времени водитель Ноndа Inтеgrа на улице Волочаевской не справился с управлением и наехал на бордюрный камень справа. От удара иномарка опрокинулась на собственную крышу. В результате
Травму получила также и пассажирка перевернувшегося транспорта. Врачи диагностировали у 22-летней девушки рваную рану боковой поверхности брюшной стенки. Пострадавшую горожанку на машине скорой помощи доставили в краевую клиническую больницу № 2.