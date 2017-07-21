В Греции из-за землетрясения пострадали более ста человек
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.
Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.
Большая часть пострадавших находится на острове Кос.
Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на
Как сообщалось ранее, в Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек.