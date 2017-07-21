Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Названа реальная стоимость свадьбы дочери судьи
Ипотека для пенсионеров: на что они могут рассчитывать
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Новый регламент ГИБДД: останавливать можно будет где угодно
Автомобили террористов: фото из Мосула
СМИ: После слов Порошенко о новых танках арестовали главу завода
РФ перехватили сверхзвуковую крылатую ракету – СМИ
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Заповедные земли на Байкале раздали под жилье и турбазы
Как сделать маленькую ванную уютнее и просторнее
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
25Юбилей Харрисона Форда
05:23 (мск), источник: РИА Новости

В Греции из-за землетрясения пострадали более ста человек

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Более 100 человек пострадали в Греции в результате мощного землетрясения в Эгейском море, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на местные власти.

Источник: AP 2017

Ранее сообщалось о двух погибших и нескольких раненых.

Источник: AP 2017

Большая часть пострадавших находится на острове Кос.

Источник: AP 2017
Читайте также
Российские туристы не пострадали из-за землетрясения в Турции

Представитель исполнительной власти острова Гиоргос Халкидиос, заявил также об обрушении ряда ветхих зданий.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,7 находился в Эгейском море в 10,3 километра от курортного города Бодрум на юго-западе Турции и в 16,2 километра от греческого острова Кос, также популярного среди туристов. Очаг подземных толчков залегал на глубине десяти километров.

Как сообщалось ранее, в Бодруме за медицинской помощью обратились около 70 человек.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Ученые впервые показали 'нервную систему' истребителя Т-50
Российское оружие перейдет на гиперзвук раньше. В Пентагоне паника
Ученые впервые показали 'нервную систему' истребителя Т-50
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь