За экстремизм осудят жителя Хабаровска
В Хабаровске осудят 21-летнего местного жителя, обвиняемого в экстремизме. Известно, что молодой человек — сотрудник частного охранного предприятия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
В Хабаровске осудят 21-летнего местного жителя, обвиняемого в экстремизме. Известно, что молодой человек — сотрудник частного охранного предприятия, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
По версии следствия, фигурант, будучи приверженцем
«В одной из них, согласно заключению экспертизы, содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти к лицам нерусской национальности и унижения достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе», — отмечается в сообщении