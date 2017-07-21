За экстремизм осудят жителя Хабаровска

«В одной из них, согласно заключению экспертизы, содержатся признаки возбуждения вражды и ненависти к лицам нерусской национальности и унижения достоинства группы лиц по признакам принадлежности к социальной группе», — отмечается в сообщении пресс-службы ведомства. Сейчас уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет.