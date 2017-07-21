Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: в России произойдет замена денег
Что нового в лечении псориаза
Кадыров ответил экс-супругу задержанной в Турции
Как отдыхают российские знаменитости
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить
Новые ПДД: рассказываем, как нужно возить детей
Безруков восхитился женой в день ее 34-летия - СМИ
В Сети говорят о Боне: Держится на последних силах
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Что нового в лечении псориаза
Диетолога Пьера Дюкана обвинили в мошенничестве
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
25Юбилей Харрисона Форда
05:37 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Крупный пожар ликвидировали в 130-м квартале Иркутска

По предварительным данным, причиной возгорания стало занесение открытого источника огня.

Огнеборцы предотвратили крупный пожар в доме по улице Седова, 34а в 130-м квартале Иркутска сегодня, 21 июля. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. На месте обнаружены остатки пластиковой емкости и следы легковоспламеняющейся жидкости, которой была облита наружная стена здания. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Два пожара, связанных с действиями неустановленных лиц, произошли минувшей ночью в столице Восточной Сибири. В 04.07 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Седова в зоне исторической застройки — 130-м квартале. На момент прибытия первого подразделения горела наружная стена и кровля двухэтажного бревенчатого дома. Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за плотности деревянной застройки в данном месте. К месту было направлено одновременно пять пожарных расчетов — пять автоцистерн, 18 человек личного состава. Работали три звена газодымозащитной службы.

«Несмотря на то, что пожар произошел в центре Иркутска рядом с проезжей частью, условием его развития стало позднее обнаружение и сообщение о нем на пульт пожарной охраны. На момент нашего прибытия огнем была охвачена значительная часть здания — горели кровля, чердачные перекрытия и наружная стена. Сложность в тушении заключалась в том, что металлическая кровля не имела слуховых окон — ее вскрывали специнструментом для проливки горящего утеплителя», — сказал заместитель начальника службы пожаротушения второго Отряда Федеральной противопожарной службы Иркутской области Иван Константинов.

Менее 15-ти минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Разбор и проливка конструкций велась до 07.00.

С разницей в одну минуту в другой части города Иркутска на улице Леромонтова произошел пожар в жилом доме с административными помещениями. До прибытия пожарных подразделений горящие дверные и оконные жалюзи офисного помещения, расположенного на втором этаже, потухли сами. По предварительной версии, пожар стал следствием действий неустановленных лиц, обливших жалюзи зажигательной смесью. По счастливой случайности, огонь не распространился на другие части здания.

Дознавателями МЧС России по фактам данных пожаров проводятся проверки, материалы будут переданы в следственные органы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции из-за землетрясения пострадали более ста человек
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
За покупку недвижимости предложили давать гражданство РФ
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь