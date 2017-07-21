Крупный пожар ликвидировали в 130-м квартале Иркутска

Огнеборцы предотвратили крупный пожар в доме по улице Седова, 34а в 130-м квартале Иркутска сегодня, 21 июля. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. На месте обнаружены остатки пластиковой емкости и следы легковоспламеняющейся жидкости, которой была облита наружная стена здания. Проводится проверка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Два пожара, связанных с действиями неустановленных лиц, произошли минувшей ночью в столице Восточной Сибири. В 04.07 от очевидцев поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Седова в зоне исторической застройки — 130-м квартале. На момент прибытия первого подразделения горела наружная стена и кровля двухэтажного бревенчатого дома. Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за плотности деревянной застройки в данном месте. К месту было направлено одновременно пять пожарных расчетов — пять автоцистерн, 18 человек личного состава. Работали три звена газодымозащитной службы.

«Несмотря на то, что пожар произошел в центре Иркутска рядом с проезжей частью, условием его развития стало позднее обнаружение и сообщение о нем на пульт пожарной охраны. На момент нашего прибытия огнем была охвачена значительная часть здания — горели кровля, чердачные перекрытия и наружная стена. Сложность в тушении заключалась в том, что металлическая кровля не имела слуховых окон — ее вскрывали специнструментом для проливки горящего утеплителя», — сказал заместитель начальника службы пожаротушения второго Отряда Федеральной противопожарной службы Иркутской области Иван Константинов.

Менее 15-ти минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Разбор и проливка конструкций велась до 07.00.

С разницей в одну минуту в другой части города Иркутска на улице Леромонтова произошел пожар в жилом доме с административными помещениями. До прибытия пожарных подразделений горящие дверные и оконные жалюзи офисного помещения, расположенного на втором этаже, потухли сами. По предварительной версии, пожар стал следствием действий неустановленных лиц, обливших жалюзи зажигательной смесью. По счастливой случайности, огонь не распространился на другие части здания.