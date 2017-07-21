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05:39 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае двое малышей голодали, пока их родители пили

Мальчиков изъяли из неблагополучной семьи.

В Казачинском районе Красноярского края двое маленьких детей голодали пока их родители употребляли спиртное, сообщили в ГУ МВД по краю.

Родители детей злоупотребляли спиртным и не вели домашнее хозяйство для обеспечения детей пропитанием и теплом. В итоге мальчиков 3 лет и 3 месяцев представители органов опеки изъяли из семьи. Сейчас дети находятся в больнице, из жизни и здоровью ничего не угрожает.

В отношении родителей составлен административный протокол за неисполнения своих обязанностей. В настоящее время решается вопрос о лишении матери родительских прав.

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