Во Владивостоке автомобиль чудом не влетел в автобусную остановку
После дорожного инцидента образовалась многокилометровая пробка.
После дорожного инцидента образовалась многокилометровая пробка.
Утром в пятницу, 21 июля, в районе Шилкинской во Владивостоке произошло ДТП с единственным участником. По неустановленным пока причинам водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в бетонные блоки рядом с остановкой общественного транспорта. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, что по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.
По свидетельствам очевидцев, Honda двигалась по Шилкинской с довольно высокой скоростью. Версию очевидцев подтверждают и характерные повреждения, полученные в результате аварии. Рядом с парковкой торгового комплекса машину занесло. На всём ходу малолитражка врезалась в бетонное ограждение. Удар был такой силы, что тяжёлые блоки откинуло на метр, а машина перевернулась на бок.
К счастью водителя в утренний час на остановке, расположенной поблизости, не оказалось людей. Да и сам автолюбитель не пострадал. Зато