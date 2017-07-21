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05:41 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке автомобиль чудом не влетел в автобусную остановку

После дорожного инцидента образовалась многокилометровая пробка.

Источник: Восток Медиа

Утром в пятницу, 21 июля, в районе Шилкинской во Владивостоке произошло ДТП с единственным участником. По неустановленным пока причинам водитель Honda Fit не справился с управлением и врезался в бетонные блоки рядом с остановкой общественного транспорта. Корреспондент РИА «Восток-Медиа» выяснил, что по счастливой случайности в результате происшествия никто не пострадал.

По свидетельствам очевидцев, Honda двигалась по Шилкинской с довольно высокой скоростью. Версию очевидцев подтверждают и характерные повреждения, полученные в результате аварии. Рядом с парковкой торгового комплекса машину занесло. На всём ходу малолитражка врезалась в бетонное ограждение. Удар был такой силы, что тяжёлые блоки откинуло на метр, а машина перевернулась на бок.

К счастью водителя в утренний час на остановке, расположенной поблизости, не оказалось людей. Да и сам автолюбитель не пострадал. Зато из-за аварии пришлось понервничать другим участникам дорожного движения. Люди, выехавшие на работу, попали в многокилометровую пробку с утра. Во всех подробностях происшествия теперь предстоит разобраться полицейским.

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