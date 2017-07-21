Режим ЧС ввели в Уссурийском городском округе из-за прошедшего ливня
За ночь там выпала месячная норма осадков.
За ночь там выпала месячная норма осадков.
Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.
Глава администрации дал поручение взять под особый контроль обеспечение сел округа продовольствием и всем необходимым.
«Так как вода в городе вошла в частные подворья и в подъезды, будет развернут пункт временного размещения. Также начнут работу комиссии по оценке ущерба», — отметил он.
Все службы города работают в усиленном режиме. Так, на Новоникольском проезде, 10, сейчас задействована спецтехника по откачке воды. Также техника адресно выезжает по обращениям граждан.
«На дамбах Уссурийского городского округа выставлены посты, ведется мониторинг уровня воды», — сообщили в администрации.
Накануне, 20 июля, в результате паводка, вызванного затяжными дождями, были размыты подъезды к временной переправе, установленной на реке около села Кроуновка. Специалисты управления по делам ГО и ЧС приняли решение приостановить дорожное сообщение с населенными пунктами Кроуновка и Яконовка.
«С 20 июля организовано дежурство плавсредства для перевозки людей, также на месте находятся сотрудники МЧС России по Приморскому краю. Сформирован запас продуктов питания и медикаментов, предусмотрены все средства для пожаротушения — бочка с водой, мотопомпа — на случай возникновения непредвиденных ситуаций», — прокомментировали в муниципалитете.
В администрации городского округа отметили, что работы по восстановлению переправы в селе Кроуновка начнутся сразу после того, как спадет вода в реке.
Продолжается подъем уровня воды дождевого паводка. В Уссурийском городском округе на реках Борисовка и Казачка (правобережные притоки реки Раздольная) днем 21 июля уровень воды достигнет опасной критической отметки. Создается угроза затопления дорог в направлении сёл
Звонки от жителей принимаются по телефону Единой диспетчерской службы — 112. Каждое обращение взято под контроль.
Напомним, что мост через реку Кроуновка был разрушен в результате паводка, вызванного тайфуном «Гони», в сентябре 2015 года. В данный момент выполнен проект нового моста, строительство которого начнется до конца 2017 года.
По поручению губернатора Приморского края в Уссурийский городской округ выезжает первый