Не менее двух человек погибли в Греции в результате землетрясения
В Турции также зарегистрировано землетрясение, но там никто не погиб.
В Турции также зарегистрировано землетрясение, но там никто не погиб.
Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере, два человека, по предварительным данным, погибли, более 100 получи ранения и травмы в Греции на острове Кос в результате землетрясения, сообщило агентство Associated Press.
Землетрясение магнитудой 6,7, по данным Геологической службы США, произошло в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения зафиксирован примерно в 10 км от
По сообщениям местных властей, пострадал в основном главный город острова Кос, носящий то же название.
«На остальной части острова нет проблем, проблемы только в главном городе», — цитирует AP заявление главы острова.
Турецкие власти сообщили, что незначительно пострадали несколько человек в Бодруме. Часть из них после толчка в панике выпрыгивала из окон, получив при этом ушибы и переломы.
Серьезных разрушений в Турции не зафиксировано.