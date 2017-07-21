Не менее двух человек погибли в Греции в результате землетрясения

Источник: AP 2017

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере, два человека, по предварительным данным, погибли, более 100 получи ранения и травмы в Греции на острове Кос в результате землетрясения, сообщило агентство Associated Press.

Землетрясение магнитудой 6,7, по данным Геологической службы США, произошло в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения зафиксирован примерно в 10 км от юго-западного побережья Турции, где расположен курортный город Бодрум, а также в 16 км от популярного среди туристов греческого острова Кос.

Источник: AP 2017

Читайте также Российские туристы не пострадали из-за землетрясения в Турции

По сообщениям местных властей, пострадал в основном главный город острова Кос, носящий то же название.

«На остальной части острова нет проблем, проблемы только в главном городе», — цитирует AP заявление главы острова.

Турецкие власти сообщили, что незначительно пострадали несколько человек в Бодруме. Часть из них после толчка в панике выпрыгивала из окон, получив при этом ушибы и переломы.

Серьезных разрушений в Турции не зафиксировано.