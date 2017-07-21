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10:52 (мск), источник: Интерфакс

Не менее двух человек погибли в Греции в результате землетрясения

В Турции также зарегистрировано землетрясение, но там никто не погиб.

Источник: AP 2017

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU — По меньшей мере, два человека, по предварительным данным, погибли, более 100 получи ранения и травмы в Греции на острове Кос в результате землетрясения, сообщило агентство Associated Press.

Землетрясение магнитудой 6,7, по данным Геологической службы США, произошло в ночь на пятницу. Эпицентр землетрясения зафиксирован примерно в 10 км от юго-западного побережья Турции, где расположен курортный город Бодрум, а также в 16 км от популярного среди туристов греческого острова Кос.

Источник: AP 2017
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По сообщениям местных властей, пострадал в основном главный город острова Кос, носящий то же название.

«На остальной части острова нет проблем, проблемы только в главном городе», — цитирует AP заявление главы острова.

Турецкие власти сообщили, что незначительно пострадали несколько человек в Бодруме. Часть из них после толчка в панике выпрыгивала из окон, получив при этом ушибы и переломы.

Серьезных разрушений в Турции не зафиксировано.

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Более 100 человек пострадали от землетрясений в Турции и Греции
Во время загрузки произошла ошибка.
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