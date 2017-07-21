50-летняя красноярка сбила двоих пешеходов на «зебре»
Одну из потерпевших госпитализировали в больницу.
Одну из потерпевших госпитализировали в больницу.
При повороте на ул. Вейнбаума
На кадрах видно, как иномарка совершала поворот и на невысокой скорости сбила двух женщин. От удара одна из потерпевших упала на другую.
В ГИБДД журналистам рассказали, что за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина. Инспекторы ДПС проверили ее на состояние опьянения, однако виновница аварии была трезва.
После ДТП в одну из больниц города госпитализировали 20-летнюю потерпевшую. При ударе она получила травмы. Другие обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.