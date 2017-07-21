50-летняя красноярка сбила двоих пешеходов на «зебре»

<div style="position:relative;height:0;padding-bottom:56.25%"><iframe src="https://www.youtube.com/embed/pnP5YpvqQxk?ecver=2?wmode=opaque" width="100%" height="360" frameborder="0" style="position:absolute;width:100%;height:100%;left:0" allowfullscreen></iframe></div> Во время загрузки произошла ошибка.

При повороте на ул. Вейнбаума женщина-водитель на автомобиле Toyota Corolla сбила сразу двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Инцидент произошел 20 июля. Запись с камеры уличного видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как иномарка совершала поворот и на невысокой скорости сбила двух женщин. От удара одна из потерпевших упала на другую. Женщина-водитель вышла из машины и попыталась поднять сбитых пешеходов. На помощь пострадавшим подоспел еще один случайный свидетель.

В ГИБДД журналистам рассказали, что за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина. Инспекторы ДПС проверили ее на состояние опьянения, однако виновница аварии была трезва.