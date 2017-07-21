Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Что нового в лечении псориаза
СМИ узнали об отставке назвавшего преемника Путина
Как отдыхают российские знаменитости
Известный актер закрутил роман с 30-летней грузинкой (фото)
Как организовывают выступления топ-звезд на торжествах Бывает ли так, что кто-то работает «за спасибо», как говорит Басков?
Сердюкова не пустили к Путину
СМИ: в России произойдет замена денег
В мире появился новый автопроизводитель
В Китае вокруг рекламы Audi разгорелся скандал
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
Из глаза британской пенсионерки достали 27 забытых линз
9 вредных советов загорающим
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
10Политические битвы
05:57 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

50-летняя красноярка сбила двоих пешеходов на «зебре»

Одну из потерпевших госпитализировали в больницу.

Во время загрузки произошла ошибка.

При повороте на ул. Вейнбаума женщина-водитель на автомобиле Toyota Corolla сбила сразу двоих пешеходов, которые переходили дорогу по нерегулируемому переходу. Инцидент произошел 20 июля. Запись с камеры уличного видеонаблюдения была опубликована в соцсетях.

На кадрах видно, как иномарка совершала поворот и на невысокой скорости сбила двух женщин. От удара одна из потерпевших упала на другую. Женщина-водитель вышла из машины и попыталась поднять сбитых пешеходов. На помощь пострадавшим подоспел еще один случайный свидетель.

В ГИБДД журналистам рассказали, что за рулем иномарки находилась 50-летняя женщина. Инспекторы ДПС проверили ее на состояние опьянения, однако виновница аварии была трезва.

После ДТП в одну из больниц города госпитализировали 20-летнюю потерпевшую. При ударе она получила травмы. Другие обстоятельства аварии выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В районе плодово-ягодной станции нашли большую свалку молока
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Путин передал врио главы Марий Эл «папочку с жалобами граждан»
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Ипотека для пенсионеров - на что можно рассчитывать?
Сбербанк планирует открыть в России сеть коворкингов
В России падают цены на вторичное жилье
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь