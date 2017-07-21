Истощенного младенца обнаружили во Владивостоке.

Врачи скорой спасли от голодной смерти малыша, который находился в истощенном состоянии в квартире одного из домов на улице Героев Хасана во Владивостоке. Как сообщили корреспонденту ИА «Дейта.ру» в правоохранительных органах, медиков вызвала няня, которую пригласили и ушли, а она была шокирована состоянием двухмесячного ребенка.

Прибывшие на место врачи диагностировали у малыша тяжелую степень истощения и вызвали на помощь полицию, так как родителей и законных представителей малыша в квартире не было.

В результате ребенка доставили в краевую детскую клиническую больницу № 1, где врачи начали оказывать ему необходимую помощь, а полицейские приступили к выяснению всех обстоятельств произошедшего. Предстоит выяснить, почему родные малыша довели его до крайней степени истощения и не давали ему пищу.