В Чусовом драка на остановке закончилась смертью 20-летнего местного жителя
Предполагаемого виновника задержали.
Предполагаемого виновника задержали.
15 июля на одной из остановок в Чусовом произошла потасовка со смертельным исходом.
Утром 15 июля подрались 20-летние местные жители.
Как пояснили в
Подозреваемый разругался с пьяным местным жителем. Словесная перепалка переросла в драку. Один из молодых людей применил боевой приём. В итоге второй получил травмы, не совместимые с жизнью.
Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Сейчас решается вопрос об аресте молодого человека на время следствия.