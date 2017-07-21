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07:27 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Чусовом драка на остановке закончилась смертью 20-летнего местного жителя

Предполагаемого виновника задержали.

15 июля на одной из остановок в Чусовом произошла потасовка со смертельным исходом.

Утром 15 июля подрались 20-летние местные жители.

Как пояснили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю, ссора произошла «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений».

Подозреваемый разругался с пьяным местным жителем. Словесная перепалка переросла в драку. Один из молодых людей применил боевой приём. В итоге второй получил травмы, не совместимые с жизнью.

Подозреваемого задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Сейчас решается вопрос об аресте молодого человека на время следствия.

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