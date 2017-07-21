Под Хабаровском погибли два подростка, врезавшись в корову
В селе Дубовый Мыс Нанайского района мотоцикл с двумя подростками врезался в корову, парни погибли.
В селе Дубовый Мыс Нанайского района мотоцикл с двумя подростками врезался в корову, парни погибли.
По информации регионального управления МВД России, сидевший за рулем 14-летний подросток совершил наезд на животное, после чего мотоцикл опрокинулся. И он, и его 15-летний пассажир скончались от полученных травм.
Полицейские выяснили, что ключи от транспортного средства подросток перед поездкой взял дома, когда родители отсутствовали.
Проверку по факту происшествия проводят в районном отделе МВД России.