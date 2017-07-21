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06:44 (мск), источник: "Российская газета"

Под Хабаровском погибли два подростка, врезавшись в корову

В селе Дубовый Мыс Нанайского района мотоцикл с двумя подростками врезался в корову, парни погибли.

По информации регионального управления МВД России, сидевший за рулем 14-летний подросток совершил наезд на животное, после чего мотоцикл опрокинулся. И он, и его 15-летний пассажир скончались от полученных травм.

Полицейские выяснили, что ключи от транспортного средства подросток перед поездкой взял дома, когда родители отсутствовали.

Проверку по факту происшествия проводят в районном отделе МВД России.

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