Мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа
Альпинистское снаряжение потребовалось спасателям, чтобы извлечь из шахты лифта тело мужчины, упавшего туда с высоты нескольких десятков метров, сообщает Муниципальная
Альпинистское снаряжение потребовалось спасателям, чтобы извлечь из шахты лифта тело мужчины, упавшего туда с высоты нескольких десятков метров, сообщает Муниципальная
Трагедия произошла вечером 20 июля в недостроенном доме на улице Виталия Потылицына в Октябрьском районе Новосибирска. Время происшествия — между 22 и 23 часами вечера.
«Спасатели МАСС, используя альпинистское снаряжение, извлекли погибшего мужчину на вид 25−30 лет и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия. В ходе проведенного осмотра можно предположить, что мужчина упал с высоты 8 этажа», — говорится в сообщении МАСС.
Мужчина был одет в