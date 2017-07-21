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07:09 (мск), источник: VN.ru

Мужчина упал в шахту лифта с 8 этажа

Альпинистское снаряжение потребовалось спасателям, чтобы извлечь из шахты лифта тело мужчины, упавшего туда с высоты нескольких десятков метров, сообщает Муниципальная аварийно-спасательная служба Новосибирска.

Трагедия произошла вечером 20 июля в недостроенном доме на улице Виталия Потылицына в Октябрьском районе Новосибирска. Время происшествия — между 22 и 23 часами вечера.

«Спасатели МАСС, используя альпинистское снаряжение, извлекли погибшего мужчину на вид 25−30 лет и передали сотрудникам полиции для выяснения обстоятельств происшествия. В ходе проведенного осмотра можно предположить, что мужчина упал с высоты 8 этажа», — говорится в сообщении МАСС.

Мужчина был одет в темно-синий спортивный костюм и кроссовки. Повреждения, которые он получил при падении на спину, оказались фатальными, несмотря на лежащие на дне шахты куски пенопласта.

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