Полиция разыскивает поджигателя деревянного дома в 130-м квартале Иркутска

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного злоумышленника, который поджег деревянное здание, расположенное на улице Седова в 130-м квартале Иркутска. В настоящее время оперативники изучают камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент преступления. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, огнеборцы предотвратили крупный пожар в доме по улице Седова, 34а в 130-м квартале Иркутска сегодня, 21 июля. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. На месте обнаружены остатки пластиковой емкости и следы легковоспламеняющейся жидкости, которой была облита наружная стена здания. Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за плотности деревянной застройки в данном месте. К месту было направлено одновременно пять пожарных расчетов — пять автоцистерн, 18 человек личного состава. Работали три звена газодымозащитной службы. Менее 15-ти минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Разбор и проливка конструкций велась до 07.00. На видеозаписи наружного наблюдения видно, как мужчина подошел к углу деревянного строения, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. При этом поджигатель загорелся сам. Злоумышленник с места происшествия скрылся.