Полиция разыскивает поджигателя деревянного дома в 130-м квартале Иркутска
Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения.
Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения.
Сотрудники полиции разыскивают неизвестного злоумышленника, который поджег деревянное здание, расположенное на улице Седова в 130-м квартале Иркутска. В настоящее время оперативники изучают камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент преступления. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Напомним, огнеборцы предотвратили крупный пожар в доме по улице Седова, 34а в 130-м квартале Иркутска сегодня, 21 июля. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. На месте обнаружены остатки пластиковой емкости и следы легковоспламеняющейся жидкости, которой была облита наружная стена здания. Пожару был присвоен повышенный номер сложности
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