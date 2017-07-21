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06:50 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Полиция разыскивает поджигателя деревянного дома в 130-м квартале Иркутска

Правоохранители просматривают записи с камер видеонаблюдения.

Источник: IrkutskMedia.ru

Сотрудники полиции разыскивают неизвестного злоумышленника, который поджег деревянное здание, расположенное на улице Седова в 130-м квартале Иркутска. В настоящее время оперативники изучают камеры видеонаблюдения, на которых запечатлен момент преступления. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Напомним, огнеборцы предотвратили крупный пожар в доме по улице Седова, 34а в 130-м квартале Иркутска сегодня, 21 июля. По предварительной версии, причиной пожара стало занесение открытого источника огня. На месте обнаружены остатки пластиковой емкости и следы легковоспламеняющейся жидкости, которой была облита наружная стена здания. Пожару был присвоен повышенный номер сложности из-за плотности деревянной застройки в данном месте. К месту было направлено одновременно пять пожарных расчетов — пять автоцистерн, 18 человек личного состава. Работали три звена газодымозащитной службы. Менее 15-ти минут потребовалось пожарным для ликвидации открытого горения. Разбор и проливка конструкций велась до 07.00. На видеозаписи наружного наблюдения видно, как мужчина подошел к углу деревянного строения, облил легковоспламеняющейся жидкостью и поджег. При этом поджигатель загорелся сам. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

«В настоящее время с места происшествия изъяты вещественные доказательства, которые направлены в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Иркутской области для проведения исследования», — отметили в ведомстве.

Граждан, что-либо знающих о случившемся полиция просит обратиться в ближайший отдел внутренних дел или позвонить по телефонам 8 (3952)21−68−88, 8 (3952) 29−21−40, 21−39−35 либо 02. За информацию, способствующую скорейшему раскрытию преступления, объявлено вознаграждение.

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