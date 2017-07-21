Переполох в городе: 6-летнего ребенка искали ночью всем Хабаровском
Правоохранители призвали к ответу родителей мальчика.
Правоохранители призвали к ответу родителей мальчика.
Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.
Пропавшего 6-летнего мальчика искали минувшей ночью всем миром в Железнодорожном районе Хабаровска. В настоящее время с семьей ребенка работают сотрудники полиции, сообщили корр. ИА AmurMedia в
Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице регионального
— Очень много человек откликнулись в этот раз на призыв о помощи. Поиски мальчика развернулись поздней ночью. К счастью, нашли ребенка быстро, живого и невредимого. Точное время окончания поисковой операции вам не скажу, но в 04.00 утра по местному времени участники нашего отряда уже разъехались по домам, — рассказала сотрудник
По словам одного из добровольцев, принявших участие в поисках, мальчик находился в соседнем доме в гостях у знакомых. Теперь родителям мальчика предстоит еще более плотная работа с правоохранителями.
— Эта семья состоит на профилактическом учете, с ней постоянно работают органы системы профилактики. В настоящее время родители мальчика привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать с этой семьей, а также выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщила сотрудник