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07:11 (мск), источник: AmurMedia.ru

Переполох в городе: 6-летнего ребенка искали ночью всем Хабаровском

Правоохранители призвали к ответу родителей мальчика.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 21 июля, AmurMedia.

Пропавшего 6-летнего мальчика искали минувшей ночью всем миром в Железнодорожном районе Хабаровска. В настоящее время с семьей ребенка работают сотрудники полиции, сообщили корр. ИА AmurMedia в пресс-службе УМВД России по Хабаровску.

Как следует из ориентировки, выложенной на официальной странице регионального поисково-спасательного отряда «Амур-Поиск» в социальной сети Instagram, шестилетний мальчик пропал в Хабаровске в минувший четверг, 20 июля. По словам очевидцев, ребенок ушел со двора дома на проспекте 60 лет Октября ориентировочно в 17.30 часов по местному времени. Активные поиски малолетнего горожанина пришлись на темное время суток. К ним подключились как сотрудники поисково-спасательных отрядов «Амур-Поиск» и «Восток», так и просто неравнодушные жители краевой столицы.

— Очень много человек откликнулись в этот раз на призыв о помощи. Поиски мальчика развернулись поздней ночью. К счастью, нашли ребенка быстро, живого и невредимого. Точное время окончания поисковой операции вам не скажу, но в 04.00 утра по местному времени участники нашего отряда уже разъехались по домам, — рассказала сотрудник поисково-спасательного отряда «Восток» Олеся Кутепова.

По словам одного из добровольцев, принявших участие в поисках, мальчик находился в соседнем доме в гостях у знакомых. Теперь родителям мальчика предстоит еще более плотная работа с правоохранителями.

— Эта семья состоит на профилактическом учете, с ней постоянно работают органы системы профилактики. В настоящее время родители мальчика привлечены к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних». В настоящее время сотрудники полиции продолжают работать с этой семьей, а также выясняют все обстоятельства произошедшего, — сообщила сотрудник пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлия Прокофьева.

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