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08:12 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Молодой байкер получил серьезные травмы в ДТП в Новосибирске

Ищут родственников пострадавшего.

Поздно вечером молодой байкер не справился с управлением на Бугринском мосту и на высокой скорости врезался в отбойник. «Очевидец рассказал, что молодой человек 1991 года рождения в результате аварии получил серьезные повреждения: сломана рука, разбита голова, повреждён таз», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

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Юноша госпитализирован в реанимацию. Сейчас очевидец разыскивает родственников или друзей пострадавшего, чтобы сообщить им важную информацию о свидетелях и мотоцикле.

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