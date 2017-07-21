Молодой байкер получил серьезные травмы в ДТП в Новосибирске
Ищут родственников пострадавшего.
Ищут родственников пострадавшего.
Поздно вечером молодой байкер не справился с управлением на Бугринском мосту и на высокой скорости врезался в отбойник. «Очевидец рассказал, что молодой человек 1991 года рождения в результате аварии получил серьезные повреждения: сломана рука, разбита голова, повреждён таз», — сообщили в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».
Юноша госпитализирован в реанимацию. Сейчас очевидец разыскивает родственников или друзей пострадавшего, чтобы сообщить им важную информацию о свидетелях и мотоцикле.