В ДТП на трассе Омск-Тюмень погиб водитель «Лады»
Ещё три человека госпитализированы.
Ещё три человека госпитализированы.
31-летний водитель «Лады» погиб на трассе
Мужчина ехал в направлении областного центра, в районе 434 километра выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota, за рулём которого был 58-летний мужчина.
В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте.
Водитель и 56-летняя пассажирка Toyota, а также пассажир ВАЗа, личность которого ещё устанавливается, госпитализированы.