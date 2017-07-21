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08:13 (мск), источник: АиФ Омск

В ДТП на трассе Омск-Тюмень погиб водитель «Лады»

Ещё три человека госпитализированы.

31-летний водитель «Лады» погиб на трассе Омск-Тюмень в Крутинском районе 21 июля в 6.05, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.

Мужчина ехал в направлении областного центра, в районе 434 километра выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль Toyota, за рулём которого был 58-летний мужчина.

В результате аварии водитель «Лады» погиб на месте.

Водитель и 56-летняя пассажирка Toyota, а также пассажир ВАЗа, личность которого ещё устанавливается, госпитализированы.

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