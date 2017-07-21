Полицейские Иркутска блокировали иномарку, в которой незаконно перевозили оружие
Автомобиль «Субару», в котором незаконно перевозили и хранили четыре единицы огнестрельного оружия, блокировали в
Автомобиль «Субару», в котором незаконно перевозили и хранили четыре единицы огнестрельного оружия, блокировали в
Как сообщает 21 июля 2017 года
По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 222 УК РФ «Незаконные хранение и перевозка оружия». Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет. По мнению оперативников, обнаруженные в машине предметы зачастую используются для разбойных нападений на учреждения и организации, а также жилища граждан.