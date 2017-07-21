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08:07 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Легковушка перевернулась на мокрой дороге во Владивостоке

От удара машину сильно покорежило.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.

Очередное ДТП в результате сильного дождя во Владивостоке сегодня, 21 июля, произошло на Шилкинской улице в районе супермаркета «Реми». Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. Машина сильно пострадала, состояние автомобилиста уточняется, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев.

Очевидцы добавляют, что на месте работают эвакуатор и оперативная группа полиции, снимающая отпечатки с автомобиля.

Напомним, накануне в Приморье объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков 20—21 июля во Владивостоке и в крае ожидаются ливневые дожди (15−40 мм) с грозами, местами очень сильные с количеством 50 мм и более за 12 часов. При грозе шквалистое усиление ветра до 24 м/с.

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