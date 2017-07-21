Легковушка перевернулась на мокрой дороге во Владивостоке
От удара машину сильно покорежило.
От удара машину сильно покорежило.
Владивосток, 21 июля, PrimaMedia.
Очередное ДТП в результате сильного дождя во Владивостоке сегодня, 21 июля, произошло на Шилкинской улице в районе супермаркета «Реми». Водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в бетонные блоки. Машина сильно пострадала, состояние автомобилиста уточняется, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на очевидцев.
Очевидцы добавляют, что на месте работают эвакуатор и оперативная группа полиции, снимающая отпечатки с автомобиля.
Напомним, накануне в Приморье объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков