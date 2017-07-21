Во Владивостоке девочка упала с яхты.

Несовершеннолетняя жительница Владивостока получила травмы при падении с яхты возле пирса во Фрунзенском районе. Несчастный случай произошел вечером в районе улицы Лейтенанта Шмидта, сообщает корреспондент ИА «Дейта.ру».

В результате случившегося 14-летняя пострадавшая была доставлена в больницу, где врачи диагностировали у нее перелом шейки левого плеча, а также ушибы мягких тканей рук.

Девочку госпитализировали в травматологические отделение, а к выяснению причин падения школьницы с яхты приступили сотрудники полиции.

Отметим, сезон морских прогулок открыт больше месяца назад. Однако только сейчас, когда во Владивостоке и районах Приморья, где расположены главные пляжи края, стоит жара, начинается разгар сезона. Все едут отдыхать — купать, загорать, путешествовать на яхтах. Заказать домики на самых популярных базах отдыха уже практически невозможно.

В этот время спасатели Приморья не дремлют. Они настоятельно рекомендуют жителям и гостям края безукоризненно выполнять правила безопасности при отдыхе на водных объектах.

«Находясь на пляже, не заплывайте за буйки, ограничивающие безопасную акваторию для купания, не подплывайте к моторным и другим плавсредствам, не прыгайте в воду в незнакомых местах, не плавайте на досках, бревнах, камерах и других предметах. Будьте внимательны, выплывая в море на надувном матрасе, резко изменившееся направление ветра или течение может быстро унести вас на значительное расстояние. Во время сильных волн — купание категорически запрещено, — отметили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Приморскому краю».

Кроме того, особое внимание следует уделить занятиям детей, нельзя допускать детей одних к воде. И самое главное — категорически запрещается купаться в нетрезвом состоянии.