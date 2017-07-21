Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Пескову задали вопрос о «фальшивых» титулах Путина по дзюдо
Россиянам разрешили прописку на дачах
Кейт Миддлтон восхитила всех длинным ярко-красным платьем (фото)
Солист группы Linkin Park покончил с собойВспоминаем самые яркие песни, исполненные Честером Беннингтоном и его группой
Снова вместе: Петров и Старшенбаум на первых кадрах ленты «Т-34»
Умер актер Мартин Ландау
Дизайнер представил, какой могла бы стать новая «Волга»
В России — новые правила регистрации автомобилей
«Держится на последних силах»: в Сети высказались о Виктории Боне
Бузова ответила на новость о "свадьбе" экс-мужа
Как в свои 53 года выглядит вторая бывшая жена Трампа (фото)
В моду вошла «уродливая» обувь (фото)
«Зоопарк», показанный на МАКС, станет «убийцей артиллерии» - СМИ
СМИ: ЗРК РФ создает купол, из которого не выбиться
Роспотребнадзору предложили ликвидировать «Ашан» и «Дикси»
Российских дачников ждут нововведения
Фоторепортажи
12Природные пожары в Калифорнии
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
08:10 (мск), источник: ИА REGNUM

Осуждён красноярец, который хотел сбежать в Сирию к боевикам

Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда 18 июля 2017 года вынесла обвинительный приговор 26-летнему жителю города Красноярска, предпринявшему попытку выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 21 июля, в УФСБ России по Красноярскому краю.

Установлено, что в октябре 2016 года он принял решение об отъезде в Сирию для участия в вооружённых конфликтах на стороне террористов. Уточняется, что красноярец пошёл на этот шаг под воздействием лиц, осуществлявших вербовку в незаконные вооруженные формирования на территорию иностранных государств.

По словам осужденного Абдурахмона О., пособники предлагали оплатить ему дорогу до Сирии. Однако он собрал деньги самостоятельно и купил билет до Москвы, а затем до Стамбула, где его обещали встретить члены ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Затем они должны были переправить его через границу в Сирию. Преступника задержали 24 октября 2016 года сотрудники УФСБ.

27 октября 2016 года в отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ («Приготовление к участию в деятельности в организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической»).

Уголовное дело рассматривала выездная коллегия судей Дальневосточного окружного военного суда в Красноярском гарнизонном военном суде. Мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуму внесён законопроект о пожизненном наказании за вербовку террористов.

По информации депутата от «Единой России» Адальби Шхагошева, ежедневно во всем мире вербовке подвергаются более 1 тыс. человек, на эти цели тратятся огромные средства.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Собянин + Москва = минус частная собственность и деньги РФ: улучшить нельзя
Директор ЦРУ заявил, что интересы РФ и США в Сирии расходятся
Солист Linkin Park Честер Беннингтон совершил самоубийство
Южная Корея предложила КНДР провести переговоры между военными
Трамп внес на утверждение Сената кандидатуру нового посла в РФ
ExxonMobil оспорит наложенный Минфином США штраф
В Греции более ста человек пострадали из-за землетрясения
Экс-звезда американского футбола О. Джей Симпсон помилован в США
Спорт
«Зенит» узнал соперника по третьему раунду отбора Лиги Европы Израильский футбольный клуб «Бней Иегуда» вышел в третий квалификационный раунд Лиги Европы, где сыграет с российским «Зенитом»
Авто
Обсуждаем самую дорогую Toyota Land Cruiser: онлайн «Авто Mail.Ru» Что такое самый крутой «крузак»? Это исключительно белая машина в особом исполнении Executive White за 5,7 миллиона рублей. В ней есть всё и даже немного больше. Например, адаптивная гидропневмоподвеска от «Лексуса». Вопрос – нужно ли это внедорожнику?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Назван телеведущий с самым высоким доходом Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых телезвезд
Недвижимость
Власти определили сумму взносов в фонд защиты дольщиков
В России ужесточат контроль за управляющими компаниями
Суд отклонил жалобу на закон о реновации в Москве
Российских дачников ждут нововведения
Леди
В моду вошла «уродливая» обувь (фото) Эти модели нельзя назвать красивыми, зато они очень удобны
Дети
Певицу Натали раскритиковали за смелое фото из отпуска Певица Натали (Наталья Рудина) недавно родила третьего сына Женю. Спустя несколько месяцев после родов артистка отправилась с малышом к солнцу и морю – в Грецию.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь