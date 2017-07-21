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08:12 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Обвал камней и грунта произошел возле станции Шарыжалгай в Иркутской области

Экскурсионный поезд отменили в целях безопасности.

Источник: IrkutskMedia.ru

Обвал грунта и камней произошел в районе станции Шарыжалгай в границах полосы отвода Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области накануне, 20 июля. Экскурсионный поезд сообщением «Иркутск-Пассажирский — Байкал» 21 июля отменен в целях безопасности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Движение пригородного электропоезда № 6202 сообщением «Байкал — Слюдянка» было приостановлено. Пассажиры были отправлены на катере в поселок Култук, далее на автобусе они проследовали до конечной станции маршрута.

«На место происшествия прибыла спецтехника. Последствия были устранены 21 июля в 03.29 местного времени», — отметили в пресс-службе.

В настоящее время движение поездов по КБЖД полностью восстановлено.

На КБЖД работает комиссия во главе с и.о. начальника дороги Владимир Владимиров.

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