Обвал камней и грунта произошел возле станции Шарыжалгай в Иркутской области
Экскурсионный поезд отменили в целях безопасности.
Экскурсионный поезд отменили в целях безопасности.
Обвал грунта и камней произошел в районе станции Шарыжалгай в границах полосы отвода Кругобайкальской железной дороги в Иркутской области накануне, 20 июля. Экскурсионный поезд сообщением «Иркутск-Пассажирский — Байкал» 21 июля отменен в целях безопасности. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в
Движение пригородного электропоезда № 6202 сообщением «Байкал — Слюдянка» было приостановлено. Пассажиры были отправлены на катере в поселок Култук, далее на автобусе они проследовали до конечной станции маршрута.
«На место происшествия прибыла спецтехника. Последствия были устранены 21 июля в 03.29 местного времени», — отметили в
В настоящее время движение поездов по КБЖД полностью восстановлено.
На КБЖД работает комиссия во главе с и.о. начальника дороги Владимир Владимиров.