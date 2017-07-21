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08:11 (мск), источник: Nur.kz

В Костанае разъяренная овчарка напала на женщину с ребенком

Кавказская овчарка накинулась на женщину с маленьким ребенком. Женщина получила сильные травмы, а малышу понадобилась психологическая помощь.

В Костанае хозяина собаки, которая напала на людей, суд обязал возместить моральный и материальный вред пострадавшим.

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По материалам дела, весной в Костанае кавказская овчарка напала на женщину с двухлетним ребенком на руках. В результате нападения собаки женщина получила травму левого бедра и левой голени.

На крики о помощи прибежал сосед, на которого собака набросилась, укусила его сумку, левое бедро, прокусив одежду.

Услышав крик со двора своего дома с лопатой выбежал супруг пострадавшей, загнал собаку во двор.

Владельцем собаки привлечен к административной ответственности «за нарушение установленных местными представительными органами областей правил содержания собак в городах, повлекших причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц». Ответчик не производила вакцинацию собаки.

Молодой маме пришлось пройти курс лечения в больнице, малышу потребовалась помощь детского психолога.

«В ходе судебного заседания, выслушав пояснения сторон, исследовав материалы дела, суд взыскал с ответчика в пользу истицы сумму компенсации морального и материального вреда в размере 91 000 тенге. Решение суда не вступило в законную силу», — сообщили в пресс-службе Костанайского областного суда.

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