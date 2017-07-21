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08:33 (мск), источник: Nakanune.ru

На Южном Урале прокуратура проверит детский сад, где на ребенка опрокинули кастрюлю с горячим супом

В Трехгорном прокуратура проводит проверку по факту получения ожогов четырехлетним ребенком в детском саду.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, на мальчика опрокинули кастрюлю с горячим супом.

«В дошкольной организации прокуратурой города проверяется исполнение законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

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