На Южном Урале прокуратура проверит детский сад, где на ребенка опрокинули кастрюлю с горячим супом
В Трехгорном прокуратура проводит проверку по факту получения ожогов четырехлетним ребенком в детском саду.
В Трехгорном прокуратура проводит проверку по факту получения ожогов четырехлетним ребенком в детском саду.
Об этом Накануне.RU сообщили в
По предварительной информации, на мальчика опрокинули кастрюлю с горячим супом.
«В дошкольной организации прокуратурой города проверяется исполнение законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников. При выявлении нарушений закона будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в