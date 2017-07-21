Екатеринбуржец заплатит 900 000 за пиратские программы
На которых хотел заработать.
На которых хотел заработать.
Житель Екатеринбурга должен заплатить почти 900 тысяч рублей за использование пиратских программ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в
Уралец использовал нелицензионные программы MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие» для получения доходов. В марте 2016 года его привлекли к уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, заявив, что у него нет денег.
Тогда правообладатели программ — корпорация «Майкрософт» и ООО «1С» обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании компенсации. Суд взыскал с ответчика 887 725 рублей: 291 147 рублей в пользу корпорации «Майкрософт», 584 720 рублей в пользу ООО «1С», 11 958 рублей — госпошлину.
Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но инстанция оставила приговор в силе.