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08:38 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржец заплатит 900 000 за пиратские программы

На которых хотел заработать.

Житель Екатеринбурга должен заплатить почти 900 тысяч рублей за использование пиратских программ. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Уралец использовал нелицензионные программы MicrosoftWindows, MicrosoftOffice и «1С: Предприятие» для получения доходов. В марте 2016 года его привлекли к уголовной ответственности за нарушение авторских прав. Представители компаний предлагали нарушителю заплатить компенсацию 50 000 рублей и не доводить дело до взыскания убытков через суд. Но мужчина отказался, заявив, что у него нет денег.

Тогда правообладатели программ — корпорация «Майкрософт» и ООО «1С» обратились в Ленинский районный суд Екатеринбурга с иском о взыскании компенсации. Суд взыскал с ответчика 887 725 рублей: 291 147 рублей в пользу корпорации «Майкрософт», 584 720 рублей в пользу ООО «1С», 11 958 рублей — госпошлину.

Ответчик обжаловал решение в Свердловском областном суде, но инстанция оставила приговор в силе.

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