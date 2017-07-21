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08:47 (мск), источник: Новости Перми

В Соликамском районе обнаружили тело мужчины, утонувшего в начале июля

Несчастный случай произошел еще 9 июля, когда компания друзей отправилась на реку на отдых.

Компания из двух друзей в начале июля отправилась на берег реки Боровица на отдых. Мужчины разбили палатку и ночью, пока один из друзей спал, второй взял лодку и отплыл на ней примерно на 300 м от берега.

Утром лодка была пуста. Пропавшего мужчину 1972 года рождения искали водолазы и сотрудники полиции.

— Удалось обнаружить утонувшего через десять дней примерно в полутора километрах от лодки внизу по течению, — комментирует старший государственный инспектор ГИМС Соликамского участка Анатолий Кибукевич.

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