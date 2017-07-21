В Соликамском районе обнаружили тело мужчины, утонувшего в начале июля
Несчастный случай произошел еще 9 июля, когда компания друзей отправилась на реку на отдых.
Несчастный случай произошел еще 9 июля, когда компания друзей отправилась на реку на отдых.
Компания из двух друзей в начале июля отправилась на берег реки Боровица на отдых. Мужчины разбили палатку и ночью, пока один из друзей спал, второй взял лодку и отплыл на ней примерно на 300 м от берега.
Утром лодка была пуста. Пропавшего мужчину 1972 года рождения искали водолазы и сотрудники полиции.
— Удалось обнаружить утонувшего через десять дней примерно в полутора километрах от лодки внизу по течению, — комментирует старший государственный инспектор ГИМС Соликамского участка Анатолий Кибукевич.